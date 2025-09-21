Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne

Brivio (Lecco), 21 settembre 2025 – Milena Marangon e Giorgia Cagliani avevano 21 anni e stavano trascorrendo il sabato sera a Brivio, nel Lecchese, in compagnia di Chiara, un’amica 20enne. Avevano lasciato la loro auto in un parcheggio vicino a una palestra sulla provinciale e si erano dirette a piedi verso la festa di paese, ma non sono mai arrivate: un furgone le ha investite e uccise. Al volante un 34enne polacco, risultato positivo all’alcoltest e che è stato arrestato.

Travolte da un furgone

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, le tre giovani stavano procedendo a piedi a lato strada, dopo aver lasciato la propria vettura in un posteggio vicino a una palestra per andare a fare un passeggiata all’affollatissima festa di paese quando sono state travolte da un furgone.

Il mezzo potrebbe aver cercato di evitare un altro mezzo, prima di finire contro una vettura e le ragazze, vicino all'intersezione con un'altra strada, ma è ancora tutto da chiarire. L’uomo alla guida, un 34enne polacco, è risultato positivo all’alcoltest ed è stato arrestato.

I soccorsi

Immediato l'allarme alla centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - che ha subito inviato sul posto due ambulanze (Volontari del soccorso di Calolziocorte e Croce Rossa di Olgiate Molgora) insieme all'elisoccorso decollato da Sondrio e all'auto medica. Ma, purtroppo, per Milena e Giorgia non c'è stato nulla da fare: sono morte prima del trasporto in ospedale. Ferita in modo lieve la terza giovane, una 20enne, che era con loro.

Le vittime

Milena Marangon e Giorgia Cagliani avevano 21 anni ed erano di Paderno. Sopravvissuta l'amica che era con loro, Chiara, di 21 anni.