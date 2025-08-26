Rubato il crocifisso dalla statua di Papa Wojtyla a Seregno: “Vergognosa mutilazione”

Monza – Uno sfregio ad una delle memorie più care a Seregno. Ignoti hanno rubato il crocifisso dalla statua in bronzo di San Giovanni Paolo II, quella che veglia sui fedeli dall’esterno della basilica di San Giuseppe in piazza della Concordia. Il furto, scoperto negli scorsi giorni, ha strappato dalla sommità del pastorale il simbolo sacro che completava l’opera.

Non è la prima volta che l’effige del Papa polacco finisce nel mirino dei vandali. Nell’aprile 2022 qualcuno aveva già profanato la statua inserendo uno spinello tra le mani del santo, in un gesto che aveva indignato l’intera comunità cittadina. Oggi un nuovo oltraggio ferisce una città che ha dedicato al Pontefice la sua comunità pastorale, nata nel 2014.

La denuncia pubblica è arrivata dal consigliere comunale d’opposizione Luca Tommasi di Forza Italia, che non ha usato mezzi termini: “Si tratta di una vergognosa mutilazione alla statua di San Giovanni Paolo II. Un insulto alla città e ai fedeli”.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Il furto potrebbe essere avvenuto domenica 24, ma non si esclude che sia accaduto in giorni precedenti. La polizia locale sta vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare i colpevoli e recuperare il crocifisso trafugato. L’amministrazione comunale ha assicurato il massimo impegno nelle ricerche, promettendo aggiornamenti non appena emergeranno elementi utili alle indagini.