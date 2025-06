Festival dei record a Vimercate. Un palco per cento compagnie

Cento compagnie, 4mila spettatori: edizione dei record per Vimercate dei Ragazzi, il festival di teatro per le nuove generazioni. Tre giorni fra sogno e magia per la città, palco a cielo aperto che ha accolto artisti in arrivo da tutto il Paese, il sole e il pubblico hanno fatto il resto.

"Il bilancio è oltre le nostre aspettative", dice Marta, Galli, direttrice artistica di ArteVox, una delle quattro realtà - ci sono anche delleAli Teatro, Campsirago Residenza e Teatro Invito - che mettono a punto la rassegna con il Comune. Tra le tante novità, la scelta di allargare la kermesse alla frazione di Oreno, coinvolgendo gruppi culturali e sociali del borgo-gioiello, TeatrOreno, la Cooperativa Al Basel, il convento dei frati cappuccini, l’azienda agricola La Fortuna e il Parco di Villa Borromeo. "Una decisione molto apprezzata – sottolineano le compagnie – abbiamo potuto così presentare e riempire di contenuti artistici spazi nuovi della città che molta gente non è solita frequentare". Teatro diffuso, teatro inclusivo, teatro per tutti, ci sono stati spettacoli anche per neonati. Una vetrina di successo che si è costruita una propria notorietà in tutta Italia. E che fra Parco Gussi e Parco Sottocasa ha davvero fatto il tutto esaurito. Di grande effetto il gran finale, con la tradizionale parata di bambini per le vie del centro con i loro strumenti musicali artigianali che si sono costruiti da soli al “giardino sonoro“, il laboratorio di Pane e Mata. Un’esplosione di allegria che ha contagiato tutti. Poco prima era stata inaugurata l’opera d’arte partecipata “Tra le foglie il tempo sospeso“ progetto di ArteVox Teatro con la direzione artistica di Rossana Maggi, sponsor Brianzacque.