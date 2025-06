Esperto di strategie Seo nel settore design e beauty

Azienda di comunicazione con sede a Monza, specializzata nei settori design/architettura/edilizia, sanitario/beauty, comunicazione associativa, sostenibilità, chimica e altri settori B2B cerca un addetto comunicazione integrata. Si richiedono: pregressa esperienza minimo biennale maturata in agenzie di comunicazione, laurea in Scienze della Comunicazione o affini, comprovate conoscenze delle tecniche di web copywriting e Seo, eccellenti capacità di scrittura e conoscenza di Wordpress, conoscenza di strumenti di analisi Seo e Google Analytics, inglese fluente, ottima capacità di organizzazione, predisposizione alla cura del dettaglio, patente B, disponibilità a trasferte. Si offre contratto a tempo determinato full time per 12 mesi. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 16MAY252.