Monza, Elesa acquisisce FM e va alla conquista della Plastic Valley

Monza- Da Monza alla Plastic Valley italiana. Elesa, leader nella progettazione e nella produzione di componenti per l’industria meccanica e dell’automazione, ha siglato un accordo per l’acquisizione delle attività industriali di FM srl, attiva nell’engineering e nello stampaggio di articoli tecnici in materiali termoplastici per stampaggio ad iniezione, che sarà ridenominata FM Partec Spa. L’operazione, che si concluderà a ottobre, corona la collaborazione di oltre 24 anni fra le due aziende. Il management di FM ed i suoi dipendenti continueranno a gestire le attività della società in sinergia con le linee guida del Gruppo Elesa.

È la storia di tre generazioni quella di Elesa. Fu fondata nel 1941 da Carlo Bertani, monzese, ingegnere meccanico, con quartier generale a Monza. Poi passò al figlio Alberto che, a sua volta, ha introdotto i figli Carlo (junior), ingegnere meccanico, e Andrea, economista aziendale. Nonno Carlo ha visto entrambe le guerre. Si è laureato al ritorno dalla Grande guerra e dopo l’esperienza alla Magneti Marelli ha deciso di tentare l’avventura in proprio, valorizzando la piccola azienda che stampava parti meccaniche che il colosso tecnologico gli offriva come liquidazione. È passato attraverso la seconda guerra mondiale, di cui ha interpretato le necessità.

«La sua prima intuizione – lo ricorda il nipote Carlo – fu di produrre maniglie e piccoli accessori per gli aerei Aermacchi, in plastica, visibili anche al buio e poi i piatti di melamina (resina termoindurente), più leggera delle stoviglie di acciaio che i soldati portavano al fronte. Ma la vera idea venne dopo la guerra, nel 1949 standarizzando una prima linea di volantini, leve e comandi manuali per le macchine utensili, in materiale plastico, quando la plastica era agli albori".

Dagli anni ‘70 Alberto Bertani pensò all’internazionalizzazione dei suoi componenti tecnici, fra esportazioni e sedi all’estero, condizione necessaria per raggiungere grandi numeri. E così nel 1983 venne aperta la prima filiale a Parigi. Alberto si accorse che le macchine industriali oltre ad essere efficient, dovevano essere accattivanti e così, alla fine degli anni ‘70 fino ai ‘90 carenature e accessori diventarono sempre più colorati.

Oggi Elesa progetta e produce la più ampia gamma di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. Tutti realizzati con i più avanzati tecnopolimeri e metalli, altamente performanti e affidabili, i prodotti della gamma Elesa trovano impiego nei più diversi ambiti di applicazione del settore della meccanica industriale. L’azienda ha 14 filiali estere, esporta in oltre 60 paesi nel mondo oltre 65mila articoli realizzati con i più avanzati tecnopolimeri e metalli. Ergonomici e dal design fortemente distintivo, insigniti di oltre 56 premi per il design industriale (tra cui il Compasso d’oro), i prodotti Elesa trovano impiego nei più diversi ambiti di applicazione del settore della meccanica e dell’automazione industriale.

Oggi il gruppo Elesa ha un fatturato annuo di 170 milioni di euro, 700 dipendenti di cui 400 a Monza. FM, nata nel 1974, nel cuore del distretto industriale della plastica di Correggio, è leader nella produzione di componenti per macchine del settore ceramico e automazione industriale (10 milioni all’anno di fatturato con 60 dipendenti) e un partner tecnico e tecnologico in grado di affiancare i clienti nella soluzione di qualsiasi problema riguardante la realizzazione di stampi e articoli in materiale termoplastico, dal progetto alla consegna del prodotto finito. Entrambe le società collaborano con prestigiose università, Elesa con il Politecnico di Milano e FM con le Università degli Studi di Ferrara e di Modena e Reggio Emilia.