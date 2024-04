Ecco l’Albo dei luoghi della cultura

Come la Scala di Milano o La Fenice di Venezia. Una piccola “bomboniera“ neoclassica da re di inizio Ottocento, uno dei palchi che hanno fatto la storia di Monza e uno dei gioielli dell’architettura novecentesca del territorio. Tre luoghi simbolo della cultura in Brianza, tre punti di riferimento per il loro valore storico, artistico e di presenza nella vita associativa della provincia. Da oggi il Teatrino di corte della Villa Reale, il Teatro Villoresi di Monza e Palazzo Terragni a Lissone sono “monumenti nazionali“. Lo ha deciso la Camera dei deputati, che ha dato via libera al Testo unificato che riconosce questo titolo a una lista di teatri italiani, fra cui le 3 strutture brianzole. Un risultato arrivato grazie al lavoro portato avanti da Fabrizio Sala (nella foto), deputato di Forza Italia eletto nel collegio di Monza e Brianza e portavoce di FI in Lombardia.

"È una notizia importante per il territorio – spiega Sala –. Investire sulla cultura significa non solo aumentare l’offerta e dunque la qualità della vita di chi vive a Monza e in Brianza, ma anche promuovere la crescita. Era importante che la nostra provincia fosse rappresentata come merita". "Il riconoscimento per il Teatrino della Villa Reale mi sembra assolutamente dovuto – sottolinea –, mentre per il Villoresi c’era già da tempo una richiesta, da parte del teatro, di valorizzarlo a livello storico. Per Palazzo Terragni abbiamo raccolto segnalazioni e fatto un lavoro in tandem con Andrea Crippa della Lega (lissonese e collega di Sala tra i banchi di Montecitorio, ndr). Il titolo di monumento nazionale al momento è solo un albo, ma da qui si potrà partire per lavorare su promozione, finanziamenti e, usando la leva fiscale, agevolazioni per queste strutture e attività".

F.L.