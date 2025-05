Bandiere Blu 2025 in Lombardia, ecco le 3 spiagge premiate: sono tutte sul Garda

Si è svolta a Roma la cerimonia di premiazione delle bandiere blu da parte della Foundation for environmental education (Fee) nella sede del Cnr, alla presenza dei sindaci delle località premiate. Nata nell’87 con il supporto dell’Onu, la bandiera blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma. Sono 487 le località turistiche balneari insignite, la parte del leone la fanno le spiagge marine ma non mancano quelle di lago: 22, in calo rispetto all'anno scorso. La Lombardia issa tre bandiere blu: le stesse dello scorso anno, tutte sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Vediamo quali sono.