Bambini, vietato ammalarsi. In Alta Valle Camonica conviene che i piccoli godano di una salute di ferro (e, aggiungiamo noi, evitino anche di frequentare asili e scuole, da sempre ricettacolo di virus e batteri). Il primo pediatra a disposizione, infatti, attualmente è a circa 40 chilometri da alcuni dei centri più popolosi della zona, Ponte di Legno in primis. Fanno 80 chilometri andata e ritorno per chiedere un consulto in caso di colpi di tosse, mal d’orecchi e chi più ne ha più ne metta. La situazione va risolta al più presto. Anche per evitare un conflitto fra le ragioni della salute dei bimbi e quelle del portafoglio dei genitori, dati i prezzi della benzina.