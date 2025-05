Fiamme gialle in cattedra: la Finanza incontra gli studenti brianzoli

Monza, 13 Maggio 2025 - Incontri con gli istituti scolastici brianzoli per l'educazione alla legalità economica. Li ha promossi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza con alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa, organizzata con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza, si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Lo scopo è quello di mostrare l’attività istituzionale del Corpo per diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria” e accrescere la consapevolezza del delicato ruolo rivestito da questa Forza di polizia al servizio della collettività per la tutela delle libertà economiche, presupposto fondamentale per la crescita, lo sviluppo e il benessere del Paese. Finora agli incontri, alla presenza di 1.575 studenti, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Monza, del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso hanno descritto i compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza e le connesse azioni di servizio finalizzate al contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della criminalità economico-finanziaria. Grazie ad una proposta didattica attuata con contenuti differenziati in base alle varie fasce di età degli alunni e con la proiezione di contenuti multimediali appositamente realizzati dal Comando Generale del Corpo, i finanzieri hanno descritto anche le attività volte alla repressione della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, connesse alla funzione di “Polizia del mare” affidata in via esclusiva al Corpo, di soccorso in montagna e di intervento in occasione di emergenze di protezione civile a tutela della vita umana con il personale del Soccorso Alpino, di controllo doganale, in tema di commercio internazionale della flora e della fauna in via di estinzione, affidate alla Guardia di Finanza con subentro nelle funzioni in precedenza svolte dal soppresso Corpo Forestale dello Stato, di contrasto alle sostanze stupefacenti e di concorso all’ordine e sicurezza pubblica con il comparto specialistico antiterrorismo e pronto impiego. Particolare curiosità e ampio dibattito con gli studenti hanno suscitato le attività di servizio relative al contrasto alla pirateria informatica e audiovisiva, in tema di falsificazione dei prodotti nonché l’utilizzo incauto del web (acquisti in rete, social e truffe, dark web), nonché l’illustrazione dei concorsi banditi dalla Guardia di Finanza per l’ammissione ai corsi di Accademia, della Scuola Ispettori e Sovrintendenti e della Scuola allievi finanzieri, che hanno evidenziato le opportunità ed i percorsi di crescita professionale.