E all’orizzonte c’è un altro confronto. Colosso e sindacati al tavolo in Regione

La Regione convoca St, l’incontro si terrà il 22 aprile. Ieri, a firmare la lettera l’assessore allo Sviluppo, Guido Guidesi, che subito dopo il tavolo a Roma aveva espresso perplessità sui contenuti del piano industriale. Il Pirellone vuole garanzie sul sito di Agrate, lavoro e futuro saranno al centro del summit. All’appuntamento anche i sindacati e sarà un’altra occasione di confronto, in attesa del ritorno al Mimit. Molte le reazioni al piano illustrato dai manager al Ministero. "Nonostante gli investimenti siano stati confermati, non ci sono garanzie di salvaguardia dei livelli occupazionali – sottolinea Angelo Mazzeo, vicesegretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici -, sono state presentate delle variazioni strutturali sia ad Agrate che a Catania, con la visione dei nuovi layout degli stabilimenti che induce a pensare l’eliminazione di fab produttivi". E c’è un altro appuntamento atteso, il 26 aprile l’azienda presenterà i conti del trimestre, secondo le revisioni dovrebbero essere di nuovo in calo rispetto a fine 2024. Per i 5.300 dipendenti di via Olivetti l’attesa è pesante. "Siamo con i lavoratori presi in giro dal governo in particolare sulle prospettive dello stabilimento lombardo", dice Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi Sinistra che, ieri insieme a Giovanna Amodio, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Monza e Brianza, ha incontrato tecnici e ingegneri al presidio davanti all’azienda.

Bar.Cal.