Docente esperto di edilizia e certificazioni Iso

Azienda di certificazioni Iso e sicurezza sul lavoro con sede a Monza ricerca un docente con competenze e conoscenze nel settore edilizia e costruzioni/lattoneria/carpenteria con i seguenti compiti: insegnamento di conoscenze teoriche e di abilità pratiche (in laboratorio) nel settore edilizia e costruzioni, sviluppo competenze dei discenti in ambito coperture industriali (formazione specialistica per l’installazione e manutenzione), settore lattoneria (tecniche professionali per la lavorazione della lamiera) e settore carpenteria edile (competenze complete per la realizzazione di strutture in legno e metallo). Si richiede patente B, preferibile diploma, necessaria esperienza nel campo. È necessario che il docente sia automunito per spostarsi nelle diverse sedi di formazione di Monza e Brescia. Si offre inserimento tramite Partita Iva. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum vitae allegato a ido.monza@afolmb.it, indicando il riferimento dell’annuncio di lavoro 14APR252.