Bonifici sui conti personali per servizi e beni inesistenti: ex dirigente scolastica deve risarcire 156mila euro

Monza – In tre anni avrebbe intascato oltre 156mila euro dai fondi della scuola che dirigeva. Per questo motivo una dirigente scolastica di un istituto in provincia di Monza e Brianza è stata condannata dalla Corte dei Conti della Lombardia a risarcire quella cifra, dopo che già il gip di Monza in un procedimento penale aveva disposto un sequestro a carico della donna, 54 anni.

Ma andiamo con ordine. Secondo le accuse, l'ormai ex "assistente amministrativa di ruolo facente funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi" nell'istituto di scuola primaria con una serie di bonifici dalle piattaforme in uso alla scuola, disposti verso conti correnti a lei intestati "o cointestati" e mascherati da "mandati di pagamento" per servizi informatici mai realizzati o per l'acquisto "di beni" mai effettuati, avrebbe intascato un totale di oltre 156mila euro in tre anni.

La 54enne era pure stata licenziata e, scrive la Corte (giudici Tenore-Berretta-Pezzilli), "vanamente diffidata a restituire le somme della Pubblica amministrazione indebitamente" incassate, tra il 2021 e il 2023. Su quei bonifici, scrivono i giudici, relativi sulla carta ad "acquisti" per la scuola e a "rimborsi indicati nei mandati di pagamento", non era stata "reperita alcuna documentazione giustificativa". Nessuna traccia nemmeno "nel registro fatture della scuola". Nei mesi scorsi i giudici contabili lombardi hanno anche disposto un sequestro a suo carico "fino alla concorrenza del danno subito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia".