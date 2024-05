Monza, detenuto in semilibertà evade dal carcere: il mistero della sua scomparsa

MONZA, 24 maggio 2024 – Evasione alla casa circondariale di Monza. Un detenuto che si trovava in regime di semilibertà non si è ripresentato in carcere come ogni sera come previsto. Un detenuto molto giovane, di meno di 30 anni, di nazionalità romena, risulta sparito da almeno 24 ore.

Il giovane era stato trasferito da un altro carcere alla struttura di via Sanquirico per scontare una piccola pena, appena sei mesi di reclusione. Un residuo pena che aveva quasi terminato di scontare. E qui si apre un secondo giallo: al giovane detenuto mancavano appena 20 giorni per chiudere i propri conti con la Giustizia. Eppure non è rientrato: perché?

Dalle prime ricostruzioni si sa soltanto che il giovane era appunto in regime di semilibertà e aveva il permesso di uscire dal carcere per fare volontariato: quando era stato trasferito a Monza la misura alternativa di pena era già stata approvata.

Ma se i primi due giorni ha fatto tutto regolarmente e alla sera è tornato in carcere, l’altro giorno si è dato invece alla macchia. Dalla casa circondariale diretta dalla scorsa estate dalla dirigente Cosima Buccoliero è stato ovviamente immediatamente lanciato l’allarme. Tutte le forze di polizia hanno ricevuto i dati di quello che a tutti gli effetti, da detenuto, si è trasformato a questo punto in un ricercato.