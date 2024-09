Paracadutista precipita alla Festa dello Sport a Desio, è fuori pericolo di vita. Accertamenti su dinamica e cause

Monza, 16 settembre 2024 – Sarebbe fuori pericolo di vita, per fortuna, il paracadutista che domenica è stato vittima di un terribile incidente, per un problema in fase di atterraggio, durante un volo di esibizione (il video – caricato su un profilo Facebook pubblico – mostra la sequenza di quello che è accaduto, ndr). A comunicarlo è il sindaco Simone Gargiulo che, appena saputo dell'incidente, ha iniziato a seguire con grande attenzione e vicinanza l'evolversi dello stesso, insieme all'assessore Andrea Civiero: “La buona notizia che posso dare è che il paracadutista non è in pericolo di vita – il messaggio del primo cittadino -. Ovviamente non si può andare oltre dal punto di vista informativo per riservatezza. Da parte mia e di tutta l’amministrazione un abbraccio di vicinanza alla famiglia, sperando di avere notizie sempre migliori col passare delle ore".

Desio, paracadutista precipita durante un'esibizione alla Festa dello Sport (Frame video profilo facebook pubblico)

I due esponenti dell'Amministrazione comunale sono stati al SanGerardo “e abbiamo chiesto ai sanitari di portargli il saluto nostro e di tutti i cittadini che in queste ore sono stati e sono in apprensione”, ha aggiunto Gargiulo. Forza di cui P.A., 51enne residente in zona, ha molto bisogno, visto che è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è ancora riservata, c'è quindi massima attenzione da parte dell'equipe medica nel valutare le ripercussioni delle ferite causate dall'impatto prima contro un albero e poi il suolo del centro sportivo comunale.

L'incidente, infatti, è avvenuto nel polo sportivo di via Gaetana Agnesi, mentre era in corso la ormai tradizionale Festa dello Sport promossa dal Comune insieme alle associazioni cittadine. Un momento di festa, appunto, rovinato. L'uomo, con ampia esperienza specifica alle spalle, non certo alle prime armi, era uno dei paracadutisti impegnati nei lanci dimostrativi in programma nella manifestazione. Un evento nell'evento, già ripetuto altre volte in passato, senza nessun particolare problema.

Questa volta invece per cause ancora da accertare (un errore, un guasto tecnico o cos'altro) l'atterraggio non ha funzionato al meglio, mandando fuori rotta l'uomo. Sul posto si sono subito precipitati i responsabili della manifestazione, che hanno attivato i soccorsi. A sirene spiegate, sono arrivati i mezzi del 118, con un'ambulanza e un'automedica, insieme ai carabinieri della compagnia di Desio. Le condizioni sono apparse subito molto gravi. Per questo, di fronte al timore che la situazione potesse evolvere al peggio, il Comune ha deciso di interrompere la manifestazione. Una scelta applaudita da più parti e ritenuta di estremo buonsenso. «In questa circostanza intendiamo non proseguire i festeggiamenti, ci è sembrato un gesto di sostegno e solidarieta'», ha spiegato l'assessore allo Sport Andrea Civiero.