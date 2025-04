Dengue, zanzare da eliminare: "Obbligatorio mostrare le prove"

Un maggior controllo del Comune sugli interventi di disinfestazione delle zanzare nelle aree private. Negli ultimi anni, sia in Italia che in Europa, sono divenute sempre maggiori le segnalazioni di casi importati e autoctoni di malattie come Dengue e della presenza di zanzare del genere Aedes responsabili della trasmissione di queste malattie, dati che obbligano a innalzare il livello di guardia. Entro il 30 aprile gli amministratori condominiali e le aziende agricole e zootecniche, i responsabili dei cantieri fissi e mobili, chi conserva copertoni di auto o oggetti che possano provocare ristagni d’acqua, chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai, chi coltiva orti urbani, dovrà produrre la documentazione che dimostri l’avvenuta esecuzione dei trattamenti. "È un provvedimento che vuole essere ancora più stringente nell’azione di controllo sui trattamenti che devono essere obbligatoriamente eseguiti sulle aree private. Solo così si può davvero contenere la proliferazione di zanzare che costituiscono una seria minaccia", spiega il sindaco Gian Maria Palladino.D.F.