Via al progetto contro Dengue e West Nile

Con il kick-off meeting che si è svolto a palazzo Vistarino, è partito ufficialmente ieri il progetto europeo InFlaMe, dedicato a contrastare il potenziale pandemico dei flavivirus, in particolare il West Nile virus - Wnv e il Dengue virus - Denv. Fausto Baldanti (nella foto), direttore della struttura complessa di microbiologia e virologia della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e professore ordinario dell’Università di Pavia coordinerà il gruppo di lavoro composto da un consorzio internazionale composto da 11 collaboratori provenienti da 5 paesi: Imagine institut des maladies genetiques necker enfants malades fondation (Francia), Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare Ingm (Italia), Medizinische universitaet Wien (Austria), Università degli studi di Firenze (Italia), Institut Pasteur (Francia), Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna Bruno Ubertini (Italia), Asociacion centro de investigacion cooperativa en biociencias (Spagna), Consiglio nazionale delle ricerche (Italia), Masarykova Univerzita (Cechia), e Innovation Acta Srl (Italia).

Il progetto, finanziato con 8 milioni di euro nell’ambito del programma Horizon-Hlth-2024-Disease-08-20 dell’Unione Europea, si concentrerà sullo studio delle interazioni virus-ospite e sulle strategie di difesa per sviluppare nuove terapie contro queste infezioni. InFlaMe avrà una durata di 48 mesi, mira a rafforzare la capacità dell’UE di affrontare le minacce epidemiche e pandemiche causate dal virus del Dengue e dal virus del Nilo occidentale, sviluppando piani d’emergenza efficaci. Sono tre i pilastri principali su cui si articolerà: l’indagine clinica dei fattori ospite legati a malattie gravi, lo sviluppo terapeutico (come gli inibitori delle proteine ospite-virus) e la sorveglianza basata sul concetto di One Health delle infezioni.

M.M.