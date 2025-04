Da Mamma Rita alla mostra per Attanasio

Emozione e orgoglio ieri alla grande festa della polizia. Alla Villa Reale di Monza, la Questura di Monza e della Brianza, in concomitanza con la cerimonia nazionale di Roma, ha celebrato il 173° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato.

Un importante traguardo che esalta l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica come sintetizzato dal motto #essercisempre.

Alle 9.30, nel piazzale della Questura, è stata deposta una Corona d’Alloro in onore dei Caduti della Polizia di Stato, da parte del Questore e del Prefetto, presso il “cippo commemorativo” sito nel cortile.

La cerimonia si è spostata poi nel Salone d’Onore della Villa Reale, dove alle 11 si è svolta la cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari. Protagonisti i bambini e ragazzi ospiti del Centro di Accoglienza Minori ‘Mamma Rita’ di Monza.

In occasione della cerimonia nella Sala del Trono è stata aperta la mostra in memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio curata dal Gruppo Solidarietà Africa e dal titolo “Per la Pace e la Giustizia”, rientrante nel progetto di individuare modalità, in particolare per i giovani in Brianza, "per ricordare l’Ambasciatore quale fulgido esempio di Servitore dello Stato sulla frontiera della cooperazione tra gli Stati nel rispetto e nella promozione della dignità umana". La rassegna è articolata in venti pannelli che ricordano l’ambasciatore limbiatese assassinato in Congo nel 2021.

Nel piazzale antistante sono stati schierati i mezzi attuali e storici della polizia di Stato, gli stand della polizia scientifica e della polizia stradale.

Da.Cr.