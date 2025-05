Martina Ungarelli, da Limbiate al palco del Concertone

Una limbiatese sul palco del Concertone di oggi a Roma. Martina Ungarelli, in arte Cloe, è la front woman delle Bambole di Pezza, che si esibiranno oggi in piazza San Giovanni per il concerto del Primo Maggio.

La sua voce trascinerà la rock band tutta al femminile, progetto nato nel 2002, ma che è stato rilanciato nel 2022 con la nuova formazione nella quale, alle due chitarriste storiche, Morgana Blue e Dani Piccirillo, si sono unite appunto Martina (Cleo) come voce solista, Caterina Kaj Dolci al basso e Federica Xina Rossi alla batteria. Le Bambole di Pezza sono una band da sempre in prima linea su tematiche legate alla gender equality, contro il sessismo e la violenza di genere e a favore delle pari opportunità. "Noi non vogliamo valere perché siamo donne, ma perché siamo brave in quello che facciamo", spiegano.

Nell’ottobre del 2022, con la nuova formazione, viene pubblicato il singolo “Rumore“, tributo a Raffaella Carrà che verrà usato come colonna sonora per la miniserie a lei dedicata e successivamente “Non sei sola“ per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con Jo Squillo come ospite. Martina è cresciuta a Limbiate, dove ha frequentato le scuole primaria e secondaria prima di scegliere il Conservatorio per il perfezionamento delle sue doti musicali. Tra i primi fan di Martina ci sono i genitori Marzio ed Elisabetta, titolari di un negozio di fiori a Limbiate, che stanno rilanciando sui social l’appuntamento di questa sera in diretta Tv dalla capitale e raccontano la rivincita della figlia dopo un percorso non semplice nelle scuole dell’obbligo, vittima di bullismo.

Oggi sul palco del Primo maggio, la cantante limbiatese si esibirà accanto ad alcuni dei nomi più celebri della musica italiana tra cui Giorgia, Achille Lauro, Elodie, Arisa, Brunori Sas e tanti altri.

Gabriele Bassani