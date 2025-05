Blitz contro l’abuso di alcol: multe e sequestri

Un carrellino pieno di bottiglie di bevande alcoliche posizionato come una mini bancarella abusiva nella piazzetta davanti alla stazione di Monza. Lo hanno sequestrato martedì gli uomini dell’ufficio tutela del consumatore e delle imprese, unitamente agli agenti dell’ufficio intervento rapido motociclisti della polizia locale di Monza, impegnati in un’operazione di contrasto al consumo e all’abuso di bevande alcoliche. Nei controlli sono state sanzionate alcune persone che consumavano alcol ed è stato anche sequestrato ai fini della confisca il carrello colmo di bevande e con qualche prodotto cosmetico per la cura della pelle: il tutto in vendita senza le autorizzazioni. Non è la prima volta che la polizia locale fa scattare blitz antidegrado e per il rispetto della sicurezza pubblica davanti alla stazione. In un sabato pomeriggio in cui gli agenti avevano eseguito un controllo contro i bivacchi alcolici e la vendita abusiva nel piazzale antistante lo scalo, era scattato il sequestro di 150 confezioni, per complessivi 160 chilogrammi, di cibo etnico crudo e cotto pronto per essere venduto illecitamente a cielo aperto. Gli agenti avevano identificato 12 persone, di cui 9 stranieri e 3 comunitari. A questi ultimi tre era stata contestata la violazione al regolamento di polizia urbana che vieta l’assunzione di alcolici in area pubblica.

Questi controlli vengono eseguiti in varie zone della città, ma il punto caldo resta via Arosio per il continuo passaggio di persone da e verso la stazione.

S.T.