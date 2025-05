Serie B2: Club Tennis Ceriano si riscatta con vittoria contro Tennis Villa Carpena

È iniziato con una sconfitta seguita dal pronto riscatto, il campionato di Serie B2 del Club Tennis Ceriano. Nella giornata d’esordio, sulla terra battuta del Circolo Tennis Trento, a prevalere è stata la formazione di casa, promossa con un 4-2. A muovere il punteggio per il Ct Ceriano ci ha pensato Tobia Baragiola Mordini, classe 2006, che ha sconfitto per 6-4 6-3 il più esperto padrone di casa Eugenio Candioli, per poi fare il bis in doppio a fianco di Soriano Barrera. Tuttavia, la giornata perfetta del giovane del vivaio non è bastata a evitare la vittoria trentina, perché nell’altro doppio il duo Fellin/Heller ha beffato in rimonta la coppia Zanotti/Rossi. La compagine brianzola ha rialzato la testa sul veloce indoor di casa contro il Tennis Villa Carpena di Forlì, battuto 4-2. La sfida è iniziata in salita (0-2), ma prima il ceco Matej Vocel si è fatto bastare soli 45 minuti per superare Jamal Urgese (6-2 6-0), poi Lorenzo Furia ha rimesso tutto in parità imponendosi su Lorenzo Monti. A quel punto, i ragazzi capitanati da Eugenio Ferrarini si sono aggiudicati entrambi i doppi. "I ragazzi sono stati davvero bravissimi – ha commentato capitan Ferrarini –, anche alla luce dell’infortunio di Alessio Zanotti. Chi l’ha sostituito ha fatto molto bene". Terza giornata domenica 11 a San Colombano al Lambro.

Ro.San.