Cesano Maderno, scoppia un incendio nel cortile di una casa e il fumo raggiunge l’appartamento: tre intossicati

Cesano Maderno (Monza), 6 maggio 2024 – Un incendio è scoppiato questa mattina a Cesano Maderno nella rimessa al piano terra di una casa di cortile coinvolgendo anche l’appartamento al primo piano. Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo e hanno dovuto fare ricorso alle cure, trasferite in ospedale con l’ambulanza.

L’incendio è scoppiato in un cortile di via Como poco prima delle 11.30; le origini ancora in corso di accertamenti ma si sa che ha inizialmente hanno interessato un furgone e del materiale vario accatastato, posti al piano terra di un edificio di due piani. Sul posto sono state invitate diverse squadre di Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza che hanno prontamente estinto l'incendio, prima che lo stesso si propagasse ai piani superiori.

L'autopompa e il carro soccorso da Desio, l'autopompa da Seregno, l'autobotte da Lazzate e l'autoscala dalla sede centrale sono intervenute sul posto per domare le fiamme. La coppia che vive nell’appartamento sopra la rimessa è stata portata in ospedale in codice giallo a causa dell’intossicazione da fumo, insieme al figlio che ha fatto rientro a casa. Sul posto questa mattina anche il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, con i tecnici comunali, carabinieri e Polizia locale.