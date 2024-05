Incendio al carcere minorile Beccaria di Milano. I pompieri lavorano tre ore per domare il rogo

Milano – Non c’è pace al carcere minorile di Milano, il Beccaria. Dopo lo scandalo dei soprusi ai danni dei detenuti, arriva la notizia di un incendio. Un rogo, infatti, è scoppiato nelle scorse ore nell’edificio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono scaturite da una cella al secondo piano e i fumi ne hanno coinvolte altre tre, sempre al secondo piano. L'incendio è stato spento e nessuna persona è stata coinvolta.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono state necessarie circa tre ore per avere ragione dell'incendio sulle cui cause sono in corso indagini. L'incendio è scoppiato intorno alle 2 e parte dei detenuti è stata fatta uscire dallo stabile per ragioni di sicurezza. Le quattro squadre di vigili hanno finito il loro lavoro intorno alle 5.

Il carcere Beccaria di Milano è da tempo al centro dell'attenzione per soprusi ai danni di detenuti per i quali è stata aperta un inchiesta che ha visto anche degli arresti di agenti della Polizia penitenziaria mentre il Natale del 2022 fu teatro di una rocambolesca evasione durante la quale fuggirono in sette, tutti rientrati o catturati.