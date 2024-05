Varese, incendio nell’autorimessa del palazzo: residenti evacuati

Fiamme in viale Valganna a Varese. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è stata lanciata in serata, sul posto gli operatori del comando varesino entrati in azione per spegnere l’incendio che ha interessato un furgone in un box di un’autorimessa al piano interrato di una palazzina con 9 appartamenti.

Gli inquilini inizialmente per precauzione sono stati allontanati dalle loro abitazioni mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme quindi, terminato l’intervento, sono potuti rientrare. Nessuna conseguenza per la parte residenziale dell’immobile, inagibile invece l’area dell’autorimessa per i danni registrati al soffitto e all’impianto elettrico. Ancora da chiarire le cause.