Cesano blindata per il Giro. Strade e scuole chiuse. Attesi 50mila appassionati

A una settimana esatta dalla giornata cruciale, è in pieno fermento la macchina organizzativa che accoglierà l’arrivo di tappa a Cesano Maderno del Giro d’Italia 2025 il prossimo 29 maggio. È stato stimato l’arrivo in città di almeno 50mila persone per l’evento, concentrate in poche ore e per questo sarà ancora più complesso gestire ogni tassello finalizzato a garantire la sicurezza di un’iniziativa che promette innanzitutto grande spettacolo per gli appassionati sportivi e non solo.

La città sarà in gran parte “blindata“ con ridotte possibilità di accesso e di mobilità interna. "Tutti i residenti e le attività della cosiddetta zona rossa, quella che deve essere necessariamente chiusa al traffico sono stati avvisati personalmente", ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca, elencando una serie di disposizioni straordinarie emanate, a cominciare dalla chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, per limitare gli spostamenti. "Abbiamo anche preso accordi con gli istituti superiori di Desio, Seregno e Limbiate, affinché terminino le lezioni alle 12, consentendo agli studenti di Cesano Maderno di rientrare con gli autobus entro le 13". A quell’ora infatti, scatterà una sorta di coprifuoco con la chiusura di moltissime strade cittadine che renderà quasi impossibile muoversi all’interno, fino alle 19.

L’arrivo dei concorrenti sul traguardo di corso Roma, dopo i due giri del circuito cittadino, è stimato tra le 17.03 e le 17.21. "La sicurezza e l’assistenza in emergenza saranno sempre garantiti, con la creazione di 4 presidi straordinari interni alla città con ambulanze coordinate da Areu e pronte ad intervenire in caso di necessità". Almeno 45 gli agenti di Polizia locale di Cesano Maderno e di altri comuni che saranno operativi lungo il percorso, a cui si aggiungeranno decine di operatori di Protezione civile coordinati a livello provinciale, oltre a Carabinieri, Polizia di Stato, e un esercito di ben 229 volontari che si occuperanno di accoglienza e assistenza sul territorio. Il consiglio ripetuto più volte dall’organizzazione è quello di evitare di arrivare in città in auto, preferendo il treno o la bicicletta.

Trenord venderà da domani un biglietto speciale che consentirà di raggiungere Cesano Maderno da tutta la Lombardia a 13 euro, andata e ritorno. Sono stati creati quasi 700 posti per il parcheggio di biciclette e realizzata una mappa interattiva, raggiungibile dal sito del Comune, con indicati percorsi, parcheggi e zone d’interesse, come il villaggio del Giro, che sarà installato in piazza 25 aprile.