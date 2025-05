Gira in auto senza revisione e con una mazza da baseball

Fermato perché su auto senza revisione, scoprono che viaggia con una mazza da baseball ed è pure senza patente. Denuncia penale e maxi sanzioni, oltre al fermo dell’auto, per il 58enne di Seregno che la polizia provinciale ha fermato l’altro giorno a Barlassina in via 25 aprile.

La pattuglia della polizia provinciale faceva parte del servizio straordinario realizzato all’interno del progetto “Mobilità sicura“ promosso dall’Unione delle province italiane, che prevede controlli stradali speciali in orario serale e festivo. Alla verifica in tempo reale con il lettore di targhe, l’auto risultava sprovvista di revizione obbligatoria e per questo motivo la pattuglia ha intimato l’alt. Quando l’uomo si è fermato, guardando all’interno della vettura, gli agenti hanno notato l’insolita presenza di una mazza da baseball infilata nello scomparto laterale della portiera.

L’uomo non ha saputo fornire una motivazione per la presenza in auto di quell’ "oggetto atto ad offendere" come classificato dal Dm 110/75. Così è scattato il sequestro dell’oggetto con relativa denuncia penale. Durante i controlli, gli operatori della polizia locale hanno scoperto che l’uomo guidava pure senza patente e per questo si è preso una ulteriore sanzione, con contestuale fermo del veicolo.

Ga.Bass.