La scuola tra gli alberi

Cecilia Daniele
La scuola tra gli alberi
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Irruzione a LainateMorto a 16 anniMilanesi più ricchiOmicidio Sesto San GiovanniMaltempo in arrivoLabubu mania
Acquista il giornale
Cronaca"Ce l’abbiamo nel sangue". L’Avis Meda fa la sua festa
21 set 2025
GIULIANO MARIA GALIMBERTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. "Ce l’abbiamo nel sangue". L’Avis Meda fa la sua festa

"Ce l’abbiamo nel sangue". L’Avis Meda fa la sua festa

Tante iniziative con giochi e auto di soccorso

Tante iniziative con giochi e auto di soccorso

Tante iniziative con giochi e auto di soccorso

Per approfondire:

È il giorno del divertimento, ma anche della gratitudine: oggi migliaia di persona abbracceranno idealmente i volontari dell’Avis Meda, che ha organizzato la tradizionale festa “Ce l’abbiamo nel sangue“. A partire dalle 9.30, un susseguirsi di iniziative attorno alla sede di via Confalonieri. Una festa all’insegna dell’inclusività e del divertimento. E, come i medesi hanno imparato nel corso degli anni, tutt’altro che noiosa: in programma l’esposizione di auto d’epoca, ma anche divertimento in pista grazie ai go-kart. I partecipanti avranno modo di vedere e toccare con mano i diversi mezzi di soccorso e assistere alle dimostrazioni proposte dai volontari. Spazio anche per il pubblico più giovane con la palestra di arrampicata e il percorso di educazione stradale. Infine non mancheranno esibizioni artistiche, ma anche momenti di ristoro grazie allo street food.

La festa dell’Avis Meda è cresciuta in modo esponenziale negli anni e ora è in grado di richiamare migliaia di partecipanti nell’arco dell’intera giornata. L’associazione, del resto, è una delle principali organizzazioni del soccorso sul territorio brianzolo. Il personale, tuttavia, è sempre necessario. Proprio in questi giorni Avis Meda ha dato il via a una campagna shock per il reclutamento: “Le divise ci sono, i volontari no“ è lo slogan che accompagna foto pubblicate anche sui social network.

Gualfrido Galimberti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi