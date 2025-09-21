"Ce l’abbiamo nel sangue". L’Avis Meda fa la sua festa

È il giorno del divertimento, ma anche della gratitudine: oggi migliaia di persona abbracceranno idealmente i volontari dell’Avis Meda, che ha organizzato la tradizionale festa “Ce l’abbiamo nel sangue“. A partire dalle 9.30, un susseguirsi di iniziative attorno alla sede di via Confalonieri. Una festa all’insegna dell’inclusività e del divertimento. E, come i medesi hanno imparato nel corso degli anni, tutt’altro che noiosa: in programma l’esposizione di auto d’epoca, ma anche divertimento in pista grazie ai go-kart. I partecipanti avranno modo di vedere e toccare con mano i diversi mezzi di soccorso e assistere alle dimostrazioni proposte dai volontari. Spazio anche per il pubblico più giovane con la palestra di arrampicata e il percorso di educazione stradale. Infine non mancheranno esibizioni artistiche, ma anche momenti di ristoro grazie allo street food.

La festa dell’Avis Meda è cresciuta in modo esponenziale negli anni e ora è in grado di richiamare migliaia di partecipanti nell’arco dell’intera giornata. L’associazione, del resto, è una delle principali organizzazioni del soccorso sul territorio brianzolo. Il personale, tuttavia, è sempre necessario. Proprio in questi giorni Avis Meda ha dato il via a una campagna shock per il reclutamento: “Le divise ci sono, i volontari no“ è lo slogan che accompagna foto pubblicate anche sui social network.

Gualfrido Galimberti