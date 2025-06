Nozze di platino per l’Avis. Con un fondatore

Settantacinque anni di Avis a Pizzighettone. Domenica mattina la città murata si è riempita dei colori dell’Avis, nata il 4 novembre del 1950 grazie a quindici cittadini. Oggi la sezione conta 272 soci e nell’ultimo anno ha chiuso il bilancio con 572 donazioni. Domenica mattina il momento clou è stato nella Casamatta 26, dove sono stati consegnati i riconoscimenti agli avisini. Particolarmente toccante l’intervento di Gino Colombani, classe 1928, unico socio fondatore vivente. "Non credevo ancora di essere qui. Vi ringrazio di cuore per questa bellissima festa" ha detto. Il neo eletto presidente Stefano Fedeli ha ricordato l’alto valore umano dell’atto del donare il sangue. "Celebriamo 75 anni di impegno, altruismo e solidarietà. Un traguardo costruito da generazioni di volontari straordinari. Ogni donazione è un gesto semplice, ma capace di salvare una vita". Il sindaco Luca Moggi ha ricordato l’opera dei donatori anche in momenti di grande emergenza, come con il Covid. Da.Re.