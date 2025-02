Casa dei Saggi. Aprono 7 alloggi per gli anziani

Sette appartamenti arredati, destinati ai progetti di autonomia abitativa per altrettanti anziani. Sono quelli inaugurati ieri mattina in via Cantù nella Casa dei Saggi e riqualificati grazie al progetto Pnrr per favorire l’autonomia dell’anziano, il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari e la continuità assistenziale. In sintesi aiutare la persona anziana a vivere al meglio tra le mura di casa e in un contesto sociale ideale.

Ha un’importanza notevole il progetto della Casa dei Saggi, inaugurata dai sindaci di Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Nova Milanese, oltre agli assessori ai Servizi sociali e al Consorzio Desio Brianza. Il progetto vede protagonisti tutti i Comuni dell’Ambito di Desio e di quello di Monza, con la presenza fondamentale del Consorzio Desio Brianza che si è fatto carico di tutta la parte operativa. Il Comune di Bovisio Masciago, guidato dal sindaco Giovanni Sartori, attraverso l’assessore Simone Carcano (Politiche sociali) si era proposto per ospitare la Casa dei Saggi.

In via Cantù c’era la possibilità di ristrutturare l’immobile e ricavare alloggi idonei. A vantaggio di questa scelta anche la collocazione della struttura, in pieno centro, ma anche in un contesto che già vede la presenza di persone anziane e di servizi a loro dedicati. Nella Casa dei Saggi saranno quindi ospitati sette anziani provenienti dai Comuni dell’Ambito di Desio, in appartamenti confortevoli dove la tecnologia aiuterà a vivere nel modo migliore. "È un’operazione importante" ha commentato il sindaco Sartori.

È prevista anche l’attivazione di una rete di interventi per altre 43 persone: rimarranno nella loro abitazione, ma potranno beneficiare di servizi di assistenza domiciliare e servizi tecnologici innovativi. Spesa complessiva di 1 milione 230mila euro.

Veronica Todaro