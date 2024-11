Carate Brianza, con la moto contro un furgone: centauro in fin di vita

Carate Brianza (Monza), 15 novembre 2024 – Un altro motociclista coinvolto in un grave incidente in Lombardia. L’ennesimo schianto è avvenuto questo pomeriggio, intorno all’una, a Carate Brianza in viale Montenero, dove un uomo in sella a una moto si è scontrato frontalmente con un furgone ed è volato sull’asfalto. Gravi le conseguenze della caduta: il centauro ha riportato una serie di traumi mutipli in diverse parti del corpo. I soccorritori del 118 – intervenuti con due ambulanze e due automediche – l’hanno trovato incosciente a terra in arresto cardiocircolatorio. Hanno immediatamente avviato le manovre di soccorso per rianimarlo. Prima di portarlo a sirene spiegate, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza. Sotto choc ma illeso l’autista 42enne del furgone. Sul posto è arrivata anche la pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.