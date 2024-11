Como, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: 28enne in gravi condizioni

Bulgarograsso (Como), 15 novembre 2024 – Grave incidente questa mattina alle dieci circa a Bulgarograsso. Una donna di 28 anni, mentre stava percorrendo via Ferloni, all’altezza dell’incrocio con via Pirandello, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata, per cause ancora da chiarire, contro un muro di cinta. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. La giovane avrebbe quindi fatto tutto da sola. L’impatto le ha causato un trauma cranico e uno altrettanto serio all’addome. Sul posto, inviati dal 118 sono intervenute automedica e ambulanza. Viste le condizioni della 28enne è atterrato anche l’elisoccorso per il ricovero – in codice rosso, quello della massima gravità – al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco.