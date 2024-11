Sarnico, torna dalla palestra e viene investita: morta l’83enne travolta sulle strisce pedonali

Sarnico (Bergamo) – Una 83enne è morta la notte scorsa dopo essere rimasta coinvolta in serata in un incidente stradale avvenuto in via Donatori del Sangue a Sarnico, di fronte all'ingresso delle scuole e a breve distanza dall'ospedale.

La donna è stata investita da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali, subito dopo aver lasciato la palestra dove si era recata per una lezione di ginnastica dedicata agli anziani. L'impatto è stato violento e la 83enne è stata sbalzata di una decina di metri. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente frequentata dai bambini e ragazzi delle scuole e proprio per aumentare la sicurezza, sono stati installati una serie di dossi rallentatori prima delle strisce pedonali.

Ma, nonostante queste precauzioni, l'urto è stato particolarmente severo. L'anziana è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è purtroppo poi spirata. Sulla dinamica e le responsabilità indagano i carabinieri.