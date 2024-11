Incidente tra furgone e Vespa a Cavenago D'Adda: morto motociclista

Cavenago D'Adda (Lodi), 15 novembre 2024 – Scontro tra moto e furgone, deceduto il motociclista e provinciale chiusa. Allle ore 6 di oggi, venerdì 15 novembre, è scattato l’allarme per un incidente e le squadre di emergenza sono accoorse sulla strada provinciale 26 di Cavenago D'Adda. Lo schianto ha coinvolto un furgone e una moto Vespa e purtroppo per il motociclista non c'è stata speranza. Nonostante il tempestivo arrivo dell'auto medica e di una ambulanza della Croce rossa, si è consumata la tragedia. Ha perso la vita un uomo di 56 anni residente nel Basso Lodigiano.

I vigili del fuoco del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi sono intervenuti con una autopompa serbatoio, insieme al 118 e alle forze dell'ordine. Il 115 è impegnato a mettere in sicurezza i 2 mezzi. L’autista del furgone, di 64 anni, all'arrivo dei soccorsi, era fuori dall’abitacolo e non riportava gravi ferite, mentre il conducente della moto è stato subito preso in cura dai sanitari ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. Le ferite subite nello scontro, avvenuto alle 5.50, erano troppo gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Si stanno occupando dei rilievi e della gestione della viabilità la polizia stradale e i carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio per ricostruire le eventuali responsabilità.