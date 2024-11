Incidente sulla Teem: uomo di 40 anni muore incastrato tra le lamiere

Vizzolo Predabissi (Milano) – Rimasto incastrato tra le lamiere, un uomo di 40 anni è morto giovedì sera, poco prima delle 24, in un incidente stradale sulla Teem, la Tangenziale Est Esterna milanese. Lo scontro ha coinvolto quattro auto all’altezza di Vizzolo Predabissi. Ancora non è nota l'identità della vittima, per la quale si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi.

Intervenuto con tre ambulanze e un’auto medica, il personale sanitario ha prestato assistenza ad altre due persone, due uomini di età compresa fra i 33 e i 56 anni, a loro volta coinvolti nell’incidente. Trasportati al San Raffaele, le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di San Donato e i vigili del fuoco di Melegnano. Sono in corso gli approfondimenti per chiarire le cause e la dinamica del sinistro.