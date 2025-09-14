Carambola proibita. A 14 anni sul Suv di mamma

Ha preso il Suv della mamma (di nascosto) e ha provocato un incidente, andando a centrare un motociclista di settant’anni. Questa l’impresa che ieri pomeriggio ha avuto per protagonista un ragazzino di appena quattordici anni e solo per fortuna non si è conclusa in tragedia.

Erano da poco passate le 15 quando il ragazzino, un marocchino residente nell’hinterland milanese con la famiglia e momentaneamente ospite di alcuni parenti a Seveso mentre la madre si trovava fuori regione, ha deciso di fare la ”bravata”.

È salito sul Suv Land Rover della mamma parcheggiato in via San Michele del Carso e ha acceso la vettura. Quindi ha messo la marcia e l’ha avviata diretto verso i binari della ferrovia, senza però avvedersi del fatto che dalla direzione opposta stava sopraggiungendo un settantenne in scooter.

Inevitabile lo scontro e la caduta a terra, abbastanza rovinosa, dell’anziano motociclista. La corsa del Suv intanto è proseguita. Per poi finire contro un’auto parcheggiata, sempre con al volante il quattordicenne. Per fortuna la velocità del Suv era abbastanza ridotta, pare infatti che il ragazzino fosse impegnato nelle manovre di parcheggio, forse dopo essersi già fatto un breve giro al volante della macchina.

Immediatamente sul posto in codice rosso sono sopraggiunte due ambulanze della Croce Rossa di Lentate sul Seveso e dell’Avis Meda e un’auto medica inviate da Areu.

Il motociclista, ferito in modo abbastanza serio, è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il ragazzino è stato portato invece in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti ma non avrebbe subito lesioni serie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza oltre agli agenti della polizia locale di Seveso cui spettano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità.

Ora il ragazzino rischia una denuncia a piede libero per lesioni stradali, mentre sua mamma dovrà rispondere eventualmente di incauto affidamento della vettura e dovrà pagare i danni all’uomo ferito nell’incidente.