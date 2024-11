Briosco, autocisterna carica di acido cloridrico si ribalta sulla 36: paura e disagi

Briosco (Monza e Brianza), 7 novembre 2024 – Allarme sversamento chimico a Briosco. Un autotrasportatore al volante di un'autocisterna carica di acido cloridrico si è ribaltato all'altezza dello svincolo di Briosco della Statale 36.

L'intera zona è stata delimitata. Oltre alla chiusura dello svincolo della Milano – Lecco, è stata chiusa anche la Novedratese. L'incidente è successo poco dopo le 13. Sul posto i sanitari di Areu e i vigili del fuoco in forze, con gli specialisti dell'Nbcr, il Nucleo biologico, chimico e radiologico per contenere possibili perdite. In campo anche i carabinieri, gli agenti di Polizia e della Locale per gestire la vera e propria emergenza.

Gli specialisti dell'Nbcr, il Nucleo biologico, chimico e radiologico in azione

I rischi

“L'area dell'incidente è stata interdetta al fine di permettere le operazioni di messa in sicurezza – spiegano dai vigili del fuoco -. Si registra una fuoriuscita di prodotto che attualmente viene monitorata e contenuta dagli specialisti in loco”.

È poi arrivato un altro autotrasportatore con una seconda autocisterna per le operazioni di travaso dell'acido cloridrico. Una volta completate queste operazioni, il mezzo pesante incidentato è stato raddrizzato e rimosso.

L'autocisterna ribaltata sulla 36 e i vigili al lavoro

Traffico in tilt

Pesanti le ripercussioni, sia sulla sulla Statale 36 in direzione sud verso Milano,sia sulla viabilità locale. Oltre allo svincolo in uscita di Briosco in direzione Lecco, è stata chiusa la provinciale Novedratese, nel tratto da Giussano a Briosco, in entrambi i sensi di marcia. La circolazione è completamente bloccata. “Si raccomanda la massima prudenza” è l'appello che arriva dalla Provincia di Monza e Brianza. A distanza di ore la situazione è ancora molto critica e non si sa quando verrà risolta.