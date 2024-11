Schianto tra auto in via Messina, soccorse due bambine

Otto persone coinvolte, con sei feriti tra cui due bambine di uno e tre anni in un incidente avvenuto ieri, intorno verso le 12.15, in via Massena a Lodi, poco prima della rotonda che porta in via Battaglia di Cassano. Lo scontro ha coinvolto 3 automobili. Subito sono intervenuti personale sanitario, con un’ambulanza e squadre dei vigili del fuoco di Lodi. Oltre alle bambine sono stati soccorse due donne di 21 e 31 anni e due uomini di 41 e 85 anni. Nessuna con gravi conseguenze. È stato anche necessario chiudere la via per mettere in sicurezza la strada, riaperta poi a inizio pomeriggio. Si sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, forse a causarlo la velocità troppo elevata di una delle tre auto. Martedì invece, alle 23.50, in via Marchi sempre a Lodi si è verificato un incendio in una cucina di un appartamento posto al primo piano. Il rogo si è concentrato solo nella cucina, dove i vigili del fuoco l’hanno spento. Nessuna persona è stata coinvolta. Per ragioni di sicurezza l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Ancora da capire le cause. L.P.