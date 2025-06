Cartolina dalla stazione. Giardini ripuliti e presidiati

Giardini della stazione rimessi a nuovo. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione davanti allo scalo ferroviario in via Arosio: la riqualificazione ha restituito alla città la sua porta di ingresso, nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche. l progetto architettonico dell’area risale al 1882-84 e le opere sono state autorizzate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

Le opere di ripristino dell’acciottolato, iniziate nel mese di marzo, hanno riutilizzato il materiale storico, ancora presente, ma completamente dissestato. Sono state inoltre rimosse le precedenti stuccature in cemento, ricomposte le buche con ciottoli analoghi e completate le operazioni di pulizia e diserbo. Oltre alla sostituzione delle due panchine mancanti (le sedute di oltre 200 chili erano state asportate) è stata effettuata anche l’idropulizia delle sedute esistenti. Tra le opere aggiuntive, un nuovo tratto di rete per la prossima estensione dell’impianto di videosorveglianza. Al termine dei lavori a carico del privato, nell’ambito di una convenzione con l’amministrazione, il servizio gestione del verde del Comune ha completato l’intervento con la potatura delle alberature, il taglio del prato e la pulizia e la riattivazione della fontana, a cura di BrianzAcque. Eseguita, infine, la pulizia straordinaria dell’area dai rifiuti, compreso il lavaggio dell’intera pavimentazione. L’intervento ha riguardato più di 2.000 metri quadrati di pavimentazione, pagato per 40mila euro dal privato (come oneri di compensazione), più 30 mila di fondi pubblici. Per motivi di ordine pubblico e decoro urbano, il servizio manutenzioni ha provveduto alla chiusura dell’accesso all’ultimo sottopasso verso corso Milano, mentre sono state installate nuove transenne per regolare l’accesso tra la piazza e via Arosio. Un luogo in ordine incoraggia anche a rispettarlo. Comunque, come ha fatto osservare il sindaco Paolo Pilotto, in accordo con la Questura, l’area è presidiata dagli stewart, dagli Alpini con controllo sul piazzale di via Arosio e davanti al Binario 7 (nell’ambito dell’Operazione strade sicure), polizia locale con il supporto di polizia di Stato, Guardia di finanza e Polfer. Da settembre seguirà il riordino dell’illuminazione e dell’Info Point, per un investimento di 80 mila euro. "Al termine – anticipa il sindaco – vedremo se suddividerlo tra area informazioni e presidio di polizia locale".