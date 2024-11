Merate, frontale tra auto e furgone sulla ex Statale 36: tre i feriti, traffico bloccato

Merate (Lecco), 7 novembre 2024 – Scontro frontale sulla ex Statale 36 a Merate, tra un furgone e un'auto. Tre i feriti. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi tra Merate e Calco, lungo la Sp 342 dir. Il conducente di una Fiat Idea risulta abbia invaso la corsia opposta da cui arrivava l'autista di un veicolo commerciale Iveco: quest'ultimo ha provato ad evitare l'impatto, sterzando bruscamente e finendo pure fuori strada, in banchina. Non è riuscito a scongiurare l'incidente, ma probabilmente ne ha limitato i danni e le conseguenze.

Tre le persone coinvolte: un 32enne, un 41enne e un 45enne. Sono stati tutti soccorsi dai sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate. Sul posto pure i vigili del fuoco. Il paziente che ha riportato ferite più serie degli altri, sebbene non in pericolo di vita e con lesioni da una prima valutazione non gravi, su indicazione degli operatori della Sala operativa del 118, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Lecco, nonostante quello di Merate fosse il più vicino, a pochi minuti di strada. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code. Gli agenti della Polizia locale, per consentire l'intervento di soccorso e poi la rimozione dei mezzi, hanno dovuto chiudere temporaneamente l'ex Statale.