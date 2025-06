Mille commensali, un solo colore. Nel cuore di Monza si cena in bianco

Il centro di Monza si trasforma in una gigantesca sala per una cena sotto le stelle. Sabato torna la “Cena in Bianco”, giunta alla nona edizione: si svolgerà intorno all’Arengario, in piazza Roma e all’inizio di via Vittorio Emanuele.

Circa mille persone vestite di bianco sono attese in uno degli angoli più suggestivi e ricchi di storia della città. Tutto sarà total white: dagli abiti alla tavola, ai dettagli. L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma per partecipare ci si dovrà vestire completamente a tema e ogni commensale dovrà portarsi da casa l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato per formare lunghe file), sedie, cibo, tovaglia in tessuto, rigorosamente bianca, stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica.

Si potrà pasteggiare con acqua, vino rigorosamente bianco, spumante o champagne, no ai superalcolici. Tutti i tavoli saranno avvicinati per creare una immensa tavolata che celebra la tradizione italiana, nel rispetto della condivisione, convivialità e del piacere di stare insieme.

Al termine della serata ognuno raccoglierà in un sacco la propria spazzatura e la porterà via, lasciando il luogo pulito. Il Comune di Monza ha offerto il patrocinio e reso disponibile il parcheggio di piazza IV Novembre per il carico e scarico di tavoli e suppellettili.

Circa venti volontari saranno in pista dalle 16 per sistemare tavoli, fiori, estintori, impianto audio per l’evento. Tanti anche gli sponsor: ACinque, BrianzAcque, Ottica Barzaghi, Studio dentistico Abaco, Zurich Bank, Bianalisi, Lombarda Motori, Rinascente, Kartell, Immobiliare Grimaldi, The English Grammar School. Formeranno una commissione che sceglierà la signora e il signore più elegante, la coppia più elegante, l’acconciatura più ricercata, i tavoli meglio allestiti e la coppia di amiche più eleganti, a cui offrire dei premi.

Le iscrizioni scadono oggi. Per aderire all’iniziativa e confermare la partecipazione occorre cliccare su “iscriviti” sulla foto dell’homepage della pagina Facebook “Cena In Bianco Monza” o dalla bio di Instagram: cenainbianco_monza. Per informazioni scrivere a cenainbiancomonza2025@gmail.com.

"La “Cena in Bianco” è un’occasione per vivere la città in maniera insolita, una festa dove tutto deve essere di colore bianco. Viene fatta in un luogo all’aperto della città, trasformandolo in una sala a cielo aperto - sottolinea l’organizzatrice Lorena Sala -. Partecipare non costa nulla, ma prevede solamente il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una serata all’insegna delle cinque “E”: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Gli iscritti sono famiglie, gruppi di amici giovanissimi o meno, per i quali è un momento per ritrovarsi, oppure anche single che magari sperano di avere l’opportunità di fare nuove e interessanti conoscenze".

La storia delle precedenti otto edizioni è fatta di grandi numeri, sempre attorno alle mille persone, nei luoghi più belli della città: piazza Trento e Trieste, la Villa Reale, il lungo Lambro, il Carrobiolo, piazza Duomo e l’Arengario.