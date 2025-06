Lotta dura all’abbandono di rifiuti. Già undici sanzioni in sei mesi

Appello del sindaco Samuele Consonni a tutti i cittadini: "Segnalate ogni irregolarità: il Comune di Verano Brianza dice “no“ ai reati ambientali". "Dal 1° gennaio abbiamo identificato e denunciato sette responsabili per gravi reati ambientali. Inoltre, è stato effettuato il sequestro di un’area e di due autocarri impiegati nelle attività illecite. Abbiamo anche emesso un’ordinanza di ripristino dei luoghi, per garantire il ritorno alla loro condizione originaria. A completare il quadro, sono state elevate 11 sanzioni amministrative per violazioni legate all’abbandono illecito di rifiuti e altri reati ambientali.

La lotta contro il degrado continua con controlli sempre più rigorosi". E precisa: "Proteggere il nostro territorio è una priorità assoluta: insieme, possiamo fare la differenza".

Non solo. La polizia locale ha disposto controlli nei cantieri stradali e ha già accertato nove sanzioni amministrative".

Son.Ron.