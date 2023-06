Beatrice Zaccaro, diploma postumo da estetista per la ragazza di Cantù morta in un incidente stradale

Monza, 12 giugno 2023 – Un diploma “speciale” per Beatrice Zaccaro, allieva del corso di Estetica dell'Accademia Pbs di Monza. Sì, perché dopo l'incidente mortale a Seregno in cui la diciassettenne ha perso la vita, l'attestato di qualifica è stato consegnato ai genitori Grazia Tagliabue e Massimiliano Zaccaro, come se Beatrice avesse completato la prova d'esame. "Per la prima volta - spiega la dirigente di Pbs Anna Del Prete - Regione Lombardia ha riconosciuto il percorso professionale triennale di una ragazza venuta a mancare. Il 26 maggio Beatrice aveva sostenuto un pre -same. Oggi sostiene idealmente l'esame, presentando la sua tesina "Gli anni '20" che a partire dalla storia contemporanea va a indagare le tendenze dell'estetica negli ultimi anni: lentiggini, lesioni cutanee, prodotti solari per la prevenzione delle malattie della pelle. Le attribuiamo l'Attestato di Estetista di Regione Lombardia con 70/100".

La commozione Visibilmente commossi i genitori: "Beatrice era molto felice di venire a scuola - fa sapere papà Massimiliano - anche se a volte non sembrava teneva molto alla scuola. Preparava il suo futuro e sognava un giorno di andare a New York che infatti cita nella sua tesina".

La dirigente ha voluto ringraziare l'assessora all'istruzione e formazione professionale Simona Tironi che ha inviato anche un Premio di merito per i risultati conseguiti