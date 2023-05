La tragedia in scooter sciocca Cantù e Seregno. Beatrice non ce l’ha fatta, i genitori donano gli organi

Seregno (Monza e Brianza) – Non ce l’ha fatta a superare la notte la 17enne Beatrice Zaccaro che, nella notte tra venerdì e sabato, è rimasta coinvolta in un terribile incidente a Seregno. Ieri la dichiarazione della morte cerebrale, la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi. Secondo quanto emerso, la ragazzina, che viveva a Cantù con la famiglia, viaggiava in sella a uno scooter guidato da un sedicenne di Desio. I due ragazzi, dopo aver comprato qualcosa da mangiare in un fast food della zona, si stavano dirigendo verso un locale in centro a Seregno, dove avevano appuntamento con altri coetanei per passare insieme la serata.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica del tragico incidente da parte dei carabinieri, per motivi da accertare il ragazzo avrebbe perso il controllo della motocicletta in via Alberto da Giussano, una strada in mezzo ai campi, tra villette e capannoni, buia, stretta e a doppio senso di marcia. I due giovani sono caduti, Beatrice è rovinata al suolo, battendo violentemente la testa e perdendo così conoscenza. Subito soccorsa, è stata portata in codice rosso in ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime, dove è stata ricoverata in coma e dove purtroppo non ce l’ha fatta. Il ragazzo desiano è rimasto miracolosamente illeso ed è risultato poi negativo all’alcoltest. Entrambi indossavano il casco.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini dell’Arma, il 17enne era alla guida della moto di un amico, senza patentino. Quindici giorni fa è accaduto un incidente simile, dove una ragazza di Cislago è morta la domenica mattina. La vittima si chiamava Elisa Mazzucchelli e aveva 27 anni. Viaggiava come passeggera con un coetaneo di Bovisio in sella ad una moto Honda Cbr. Dopo un grave incidente erano stati trasportati in codice rosso all’ospedale Niguarda, ed Elisa aveva avuto la peggio, mentre lui è stato dimesso il giorno dopo.

Un motociclista di 57 anni, A.G., residente a Desio, è invece stato trasportato con l’elicottero di Trentino Emergenza al Poliambulanza di Brescia in seguito ad una caduta nei pressi di Temù (Vione). Sul posto anche i carabinieri di Edolo. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata.