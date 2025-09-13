A scuola con ispirazione
Valentina Bertuccio D.
A scuola con ispirazione
MonzaBrianza
13 set 2025
CRISTINA BERTOLINI
Cronaca
Aule di frontiera. Al Correggio cambia il preside

Orazio Pezzullo all’istituto più multietnico di Monza. Subentra alla storica dirigente Anna Cavenaghi.

Orazio Pezzullo è il nuovo preside dell’istituto comprensivo Correggio di Monza

Cambio al vertice per l’Istituto comprensivo Correggio di Monza. La storica dirigente, Anna Cavenaghi, è andata a riposo dopo 30 anni alla guida della scuola. Al suo posto c’è Orazio Pezzullo, classe 1977, già dirigente all’Ic Trecate (Novara) e poi all’istituto IIS Lagrange di Milano, che copriva un’utenza molto variegata, tra i quartieri di Comasina, Affori e Quar Oggiaro. Conosce bene il mondo della scuola, avendo percorso l’intera gavetta come insegnante di filosofia e storia e docente di sostegno.

Prendendo contatto con la realtà monzese si è accorto di quanto la scuola del quartiere Cederna non sia una mera istituzione formale, dispensatrice di compiti e lezioni, ma un vero punto di aggregazione e inclusione sociale e in qualche modo presidio di legalità, in un quartiere dove convivono tutte le razze e tutte le culture del mondo. Le scuole Cartoccino (infanzia) e le primarie Anzani e Masih accolgono per l’80% bambini di origine straniera (tra coppie miste, neoarrivati, stranieri di seconda generazione) da Asia, Africa, Maghreb, America latina e est europeo, con l’aiuto di una mediatrice culturale dedicata.

Tante le occasioni di amalgama sociale e culturale promosse dalla scuola, fra momenti di educazione alla cittadinanza, educazione alla legalità, feste interetniche con condivisione di piatti tipici e di storie da tutto il mondo. Ogni aspetto della scuola ha una sua genesi, frutto di un percorso condiviso: dall’intitolazione a Iqbal Masih a quella della scuola media a Walter Bonatti, ai gemellaggi con altre scuole della penisola. E questo il nuovo dirigente lo sta toccando con mano.

"Le famiglie – sottolinea Pezzullo – affidano a noi, quasi con delega in bianco, l’educazione dei loro figli. È segno di fiducia e apprezzamento, ma dobbiamo stimolarle ad essere parte attiva nella storia dei loro ragazzi. Continuerò il lavoro svolto dalla collega che mi ha preceduto e poi vedrò quale contributo dare. Mi interessa molto l’aspetto dell’orientamento in uscita, per i ragazzi della terza media della scuola Bonatti. Ragioneremo insieme con i colleghi, perché l’esito dell’orientamento sia frutto di un lavoro di squadra che si sviluppa sui tre anni, per aiutare i ragazzi a scegliere il loro percorso, fra licei, scuole tecniche e professionali, secondo le loro reali attitudini".

L’istituto è una realtà complessa: diversi mesi andranno nel capire come funzionano circolari, personale, utenza, pre e post scuola, trasporti. A breve l’incontro con i funzionari del Comune, per proseguire la collaborazione.

C.B.

© Riproduzione riservata

