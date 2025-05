Asilo di Fornaci, la riapertura slitta di un anno: bambini ancora in trasferta

Briosco (Monza Brianza) – Tempi più lunghi per la riapertura dell’asilo di Fornaci. A causa del mancato completamento dei lavori, l’attività per l’anno scolastico 2025-26 continuerà nella scuola primaria Duchessa d’Aosta di via Puccini.

Il cantiere dell’edificio di via XI Febbraio non sarà pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico perché la ditta incaricata ha richiesto una nuova proroga fino a febbraio 2026. Questo ritardo riguarda il secondo lotto dei lavori, che prevede l’adeguamento antisismico della struttura, la sostituzione della centrale termica, l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto e la sistemazione degli esterni. Sul primo lotto, relativo all’adeguamento del piano interrato a mensa e finanziato con un contributo Pnrr di 317mila euro, interviene il vicesindaco Massimiliano Bello: “La ditta che ha ottenuto l’incarico ha chiesto una proroga che prevede la consegna del plesso nel febbraio del 2026. Per quanto riguarda il primo lotto è terminato, mancano soltanto gli arredi della sala mensa”.

Sono circa 40 i bambini che usufruiscono del servizio e le loro famiglie hanno già ricevuto comunicazione del non rientro a settembre nella sede in via di riqualificazione di Fornaci. Un preavviso era già stato dato ai genitori a gennaio, durante l’open day. Il secondo lotto dei lavori prevede, oltre all’adeguamento antisismico, la sostituzione della centrale termica, l’impianto fotovoltaico sul tetto e la riqualificazione degli esterni. L’intervento complessivo sulla scuola dell’infanzia di via XI Febbraio ammonta a 847mila euro e mira alla realizzazione della mensa, all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza sismica.

La convivenza temporanea dei bambini dell’asilo con gli alunni della primaria non ha creato particolari disagi, anzi ha offerto alcuni vantaggi come l’utilizzo della palestra. Il plesso ristrutturato di via XI Febbraio offrirà spazi rinnovati e funzionali, tra cui due sezioni, un salone polifunzionale, aule laboratorio specializzate e un giardino attrezzato.