Asilo in ritardo, licenziata l’impresa: "Ma a settembre tutti in classe"

Punto e a capo. “Licenziata“ l’impresa a lavori ormai finiti, ma in pesante ritardo rispetto alle previsioni, ora il Comune ha deciso di affidare la conclusione del primo lotto di interventi alla società che ha vinto l’appalto per la seconda parte di lavori per la riqualificazione della scuola dell’infanzia di Fornaci, che fa parte dell’Istituto comprensivo “Alfredo Sassi“.

Durante l’ultimo consiglio comunale il vicesindaco, Massimiliano Bello, ha fatto il punto sul cantiere: "Il primo lotto quello per la costruzione della nuova mensa è stato terminato. Mancano solo i serramenti, ma abbiamo comunque deciso di rescindere il contratto poiché la ditta ha accumulato ritardi importanti". Il cantiere era stato aperto nel giugno 2023 e doveva concludersi ad agosto 2024. La mensa, finanziata con 317mila euro di fondi Pnrr è stata ultimata, mancano soltanto gli arredi.

Il prossimo intervento riguarderà i lavori per la nuova fognatura, finanziati con 40mila euro di fondi comunali. È stato previsto anche un sistema di drenaggio delle acque piovane che poi saranno scaricate nel fiume Lambro. Questa operazione permetterà di avere un cortile esterno più asciutto e meno umido, anche perché nella pausa di ricreazione viene utilizzato dagli scolari".

"Ora – conclude il vicesindaco – procederemo ad assegnare i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio con un bando da mezzo milione". L’obiettivo è di riportare l’asilo in via XI Febbraio a Fornaci entro settembre. Da settembre 2023 i 42 bambini della scuola dell’infanzia sono accolti nella sede provvisoria allestita alla primaria di via Marco Polo a Briosco, dove sono state dedicate aule e mensa. Nel vecchio asilo di Fornaci, in assenza di una mensa, i bimbi pranzavano nelle classi.