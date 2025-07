Arriva la galleria di Pedemontana. Rivoluzione viabilità alla Bareggia

Arriva il cantiere per la galleria dell’autostrada, per un anno cambia la viabilità vicino al cimitero della frazione. Novità per la circolazione nella zona del camposanto di Bareggia, la frazione il cui territorio è suddiviso tra i Comuni di Macherio e Lissone: da questa settimana e per almeno 12 mesi scattano modifiche provvisorie nell’utilizzo di una delle strade che conducono al cimitero locale.

Lo ha stabilito il municipio, con un’ordinanza emessa dal comando della polizia locale: via del Cimitero già da oggi e fino al termine dei lavori, "per una durata stimata di 12 mesi, salvo proroghe", sarà in parte chiusa al traffico, diventando off-limits per qualunque tipo di veicolo e pure per i pedoni. Questo in un tratto che va dall’ingresso del camposanto fino ai 150 metri successivi in direzione est, verso la ditta Cleaf. In particolare, a essere interdetta ad auto e pedoni sarà l’area a cavallo tra via del Cimitero e via Sant’Ambrogio. Una decisione obbligata per poter garantire la sicurezza della circolazione, in particolare dei pedoni.

Il cambiamento si è reso necessario per l’avvio della cantierizzazione dei lavori per l’inizio della galleria di Pedemontana, quella chiamata Macherio 1, che sarà scavata proprio vicino al cimitero di Bareggia. "Si tratta di un’opera di notevole complessità tecnica e realizzativa, che avrà un grande impatto sulla viabilità locale – spiegano dal Comune – sia per i tempi dei lavori, che dovrebbero durare circa un anno, sia per la posizione del cantiere, che andrà a chiudere un’arteria di comunicazione della viabilità locale". Cantiere che, in base alle autorizzazioni date dal municipio, andrà a occupare un’area di circa 200 metri lungo via del Cimitero in direzione Cleaf. Resterà comunque garantito l’accesso all’ingresso principale del camposanto da via del Cimitero.

Intanto a Lissone, sempre in tema di cantieri di Pedemontana, è stata bocciata in consiglio comunale dalla maggioranza di centrodestra la richiesta di installare in loco una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria, così da andare incontro alle preoccupazioni dei residenti della zona di Santa Margherita, dove sono attualmente al lavoro gli operai per la costruzione della tratta brianzola dell’autostrada. La proposta era stata avanzata da alcune forze di opposizione, in particolare la civica Vivi Lissone, Pd e Listone, con una mozione che raccoglieva le istanze del Comitato per la difesa del territorio, il gruppo che riunisce gli abitanti dei quartieri toccati da Pedemontana. Il timore di chi vive nelle aree vicine al cantiere è legato alla continua movimentazione di terra e al via vai di camion.