Cantiere della Nazionale dei Giovi. Servono 6-7 mesi per stare al sicuro

Cantiere sulla Nazionale dei Giovi: bisognerà avere un po’ di pazienza, occorreranno infatti ancora sei o sette mesi di attesa per avere finalmente una strada più sicura, a misura di pedoni e ciclisti e con nuovi servizi per i residenti. Il lavoro di trasformazione di un lungo tratto della strada provinciale prosegue nei tempi stabiliti, dato che il contratto prevede l’ultimazione entro il febbraio del 2026. Eppure i residenti lamentano disagi prolungati per la presenza del cantiere e le conseguenti difficoltà nel transitare in auto ma anche e soprattutto in bicicletta o a piedi, per spostarsi tra una frazione e l’altra del paese o per avere accesso alle nuove attività commerciali.

"C’è stata una riunione operativa con l’impresa in cui abbiamo chiesto una serie di piccole varianti di adattamento sulla scorta delle segnalazioni dei residenti e una accelerazione al cantiere, che vedrà l’arrivo di “rinforzi“ con almeno altri 4 operai in aggiunta alla media tra i 9 e i 12 oggi quotidianamente all’opera – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Turconi Sormani (nella foto) – Con la nuova bretella che verrà realizzata come opera complementare di Pedemontana, tra qualche anno contiamo di arrivare al declassamento di questo tratto di provinciale, dalla rotonda in corrispondenza della caserma dei carabinieri a quella del centro commerciale Bennet, trasformandola in una strada comunale. Nel frattempo però, tra qualche mese, con la conclusione dei lavori finanziati dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che ricordo hanno riguardato anche impianto fognario e di regimazione delle acque, avremo finalmente una strada più sicura per tutti. Una struttura che potrà godere di marciapiedi, di una pista ciclabile, del rallentamento dei veicoli e di una nuova rotatoria. Interventi studiati proprio per garantire anche spostamenti protetti tra i diversi quartieri del paese".

Gabriele Bassani