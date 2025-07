Parco e quartieri sorvegliati in bici. Ci pensano i carabinieri in congedo

Il gruppo di volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri di Monza avvia un nuovo servizio: un presidio di osservazione in bici sul territorio. Il servizio, come spiega il presidente Vito Potenza, sarà operativo in tutta la città. In particolare è prevista una sorveglianza all’interno del Parco, dove i volontari potranno svolgere un ruolo attivo, contribuendo a mantenere il rispetto dell’ambiente e del bene storico naturalistico e rappresentando un qualificato punto di riferimento e di aiuto per i frequentatori. I volontari hanno a disposizione tre biciclette tradizionali, a cui presto si aggiungeranno altre due bici elettriche. In caso di furti, danni all’ambiente o qualsiasi irregolarità riscontrata nel loro giro, non interverranno direttamente ma partirà la chiamata immediata alle forze dell’ordine, come farebbe qualsiasi cittadino. La differenza è che mentre i cittadini non sempre segnalano, il gruppo di volontariato è lì per questo. Il gruppo dell’Associazione nazionale carabinieri quest’anno ha compiuto 128 anni. La compagine monzese è composta da oltre 25 volontari ed è presente in città fin dagli inizi del Duemila, testimoniando la propria presenza in molte attività di carattere solidale, culturale e sportivo: dalla Monza-Resegone all’Atp Monza tennis, senza dimenticare il prezioso contributo fornito nei primi drammatici momenti dell’emergenza Covid. Lo spirito di servizio e il pensiero rivolto alla comunità è sempre presente nei carabinieri. Per esempio, Stefano Lazzerini, ex comandante dei carabinieri a cavallo (a riposo dal marzo 2024), durante la sua attività ha recuperato alcune biciclette dalla storica gestione del noleggio bici del Parco: le ha tenute in magazzino, perché forse avrebbero potuto servire. Detto, fatto. Le bici tornano a nuova vita con il servizio di volontariato in bicicletta. I carabinieri volontari potranno presidiare anche il centro di Monza, per esempio nelle serate della movida. Quindi saranno sempre un porto sicuro per i cittadini, deterrente per eventuali malintenzionati. "Il nuovo servizio - chiosa il presidente Vito Potenza - rappresenta un passo concreto nel rafforzamento della collaborazione tra il nostro storico gruppo, i cittadini e le istituzioni locali nell’ambito del volontariato attivo, a beneficio della comunità".

Cristina Bertolini