Arcore, la volpe ritrovata impaurita in centro: il video della liberazione nella natura

Arcore, 9 settembre 2025 – La volpe ritrovata ad Arcore vicino alla chiesa di sant’Eustorgio è già diventata il simbolo dei No-Pedemontana. “Radono al suolo i boschi e gli animali sono smarriti”, scrivono sui social gli ambientalisti contrari alla nuova autostrada.

La volpe avvistata in centro ad Arcore

L'esemplare vagava in città spaurito, al salvataggio ha pensato la polizia locale, l’operazione ha permesso all'animale, una femmina, di essere riaccompagnato in sicurezza nel suo habitat.

È stata avvicinata con delicatezza in piazza Pertini, “la vicenda ha scosso la città”, dice Michele Bertani, consigliere con delega all’ Ambiente, che si è mobilitato subito per mettere al la piccola da ogni pericolo. Lei dopo un primo ritorno nel verde è tornata una seconda volta in centro, nella frazione di Bernate.

La volpe sui tetti di Arcore

Forse alla ricerca di cibo. Alla cattura ha contribuito Said Beid specializzato nel ritrovare animai scomparsi, un’autorità in materia. Un video commovente ne racconta la liberazione. La volpe si avvia incerta su un sentiero, ma c’è chi è convinto che tornerà.