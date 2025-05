Da Milano ad Arcore per strappare la collanina dal collo di una 22enne: due scippatori in trasferta arrestati

Arcore (Monza Brianza), 15 maggio 2025 – Hanno bloccato e strattonato una ragazza di 22 anni per strapparle dal collo una catenina in oro. I carabinieri della stazione di Arcore hanno arrestato, in flagranza di reato, nel pomeriggio del 13 maggio scorso, un 21enne e un 19enne, entrambi di origine egiziana e residenti a Milano, poiché ritenuti responsabili del delitto di rapina in concorso. La giovane vittima percorreva via Puccini ad Arcore quando è stata avvicinata dai due giovani che, dopo la rapina, si sono allontanati rapidamente.

I due egiziani sono stati arrestati in flagranza di reato

Scatta la chiamata al 112

La tempestiva segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha consentito alla centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Monza di inviare immediatamente una pattuglia sul posto. Raccolta una precisa descrizione dei responsabili dalla vittima, i militari hanno avviato le ricerche, rintracciando i due giovani vicino alla stazione ferroviaria di Arcore. Una volta fermati, sono stati trovati in possesso della refurtiva, che è stata sottoposta a sequestro.

L’epilogo in carcere

Entrambi i ragazzi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, condotti alla casa circondariale del capoluogo. Nei confronti del 19enne è stata anche notificata un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con sostituzione del collocamento in comunità con la custodia in carcere.